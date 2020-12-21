Дорнбос: думаю, сделка «Мерседеса» и Хэмилтона может быть однолетней из-за Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что «Мерседес» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не будут подписывать контракт больше, чем на один сезон.



«Я думаю, когда объявят о контракте Льюиса, это будет однолетняя сделка. Команда, безусловно, хочет иметь разные варианты. Если Макс Ферстаппен проведёт ещё один паршивый год в «Ред Булл», он внезапно может оказаться на рынке пилотов. Причина также может быть в том, что мотивация Льюиса упадёт, если ему удастся завоевать восьмой титул», – приводит слова Дорнбоса GPToday.



Напомним, команда «Мерседес» внесла Хэмилтона в предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком новый контракт.



Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.