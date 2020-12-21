Ван дер Гарде: в гонках Перес заставит Ферстаппена нервничать

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что подписавший контракт с «Ред Булл» Серхио Перес заставит понервничать своего нового напарника Макса Ферстаппена в следующем сезоне.



«В целом я думаю, что это единственно правильное решение «Ред Булл». Но, полагаю, Перес заставит Макса нервничать, по крайней мере в гонках. В квалификациях не думаю, что он так же быстр, как Макс, но разница между ними будет минимальной», — приводит слова ван дер Гарде GrandPX.



Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.