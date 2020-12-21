Evening Standard: Хэмилтон на этой неделе подпишет с «Мерседесом» контракт на 3 года

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон намерен подписать новый контракт с «Мерседесом» на этой неделе, утверждает Evening Standard. Соглашение будет рассчитано на три года. Британец будет зарабатывать £ 40 млн ($ 53,08 млн) за сезон.
Напомним, команда «Мерседес» уже внесла Хэмилтона в предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1.
Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Льюиса предложили наградить рыцарским званием.
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