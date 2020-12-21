Источник: «Хаас» начинает «всерьёз рассматривать» альтернативы Мазепину из-за скандала

Журналист Марко Росси, который сотрудничал с Marca, ESPN и The Telegraph, сообщил, что команда Формулы-1 «Хаас» рассматривает возможность замены россиянина Никиты Мазепина на другого пилота из-за публикации скандального видео.



«Команда «Хаас», особенно люди наверху, всё больше беспокоится о репутации своего бренда и отношениях с несколькими спонсорами из-за негативной реакции СМИ на публикацию видео Мазепина. Альтернативы начинают «всерьёз рассматриваться», — написал Росси на своей странице в «Твиттере».



Издание Daily Mail отметило, что Мазепин удалил словосочетание «пилот Формулы-1» из своей биографии в социальных сетях и заменил его на слово «гонщик», что подлило масла в огонь слухов о его возможной замене.



Между тем Пьетро Фиттипальди, который подменял Ромена Грожана в американской команде на двух финальных этапах сезона-2020, добавил упоминание «Хааса» в свои онлайн-профили.