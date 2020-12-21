«Все офигели». Российский участник «Дакара» — о закрытии авиасообщения в Саудовской Аравии

Штурман пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана Алексей Кузьмич прокомментировал новость о прекращении авиасообщения в Саудовской Аравии в преддверии ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Все, мягко говоря, «офигели» от новостей о закрытии авиасообщения в Саудовской Аравии. Что там за очередной бред нашли британцы, это ещё неизвестно, но «шухер» начался просто адовый со всех сторон. Я сейчас нахожусь в Саудовской Аравии, так как не собирался улетать в Москву после «Бахи Хаиль». Зная текущую ситуацию, мы с моим пилотом Ясиром Сейданом решили, что я остаюсь здесь, ведь мы были научены горьким опытом, когда из-за сложностей с визами и авиаперелётами я не смог в октябре принять с ним участие в «Ралли Андалусия». И вот сейчас всё грохнулось. Говорят, ещё и Турция собирается закрываться на комендантский час.



Как участники прилетят на «Дакар» — непонятно. Хотя я сейчас нахожусь в обратной ситуации, если «Дакар» отменят, непонятно, когда и как я смогу вернуться домой. Наша дакаровская техника сейчас находится в гараже у Ясира, мы пригнали её сюда, чтобы была возможность позаниматься с машиной (заменой некоторых запчастей, переборкой и переклейкой), два других автомобиля Серрадори ушли из Хаиля в Джедду. Пока все в ожидании замерли до вечера. В 22 часа назначена встреча президента Федерации автоспорта Саудовской Аравии принца Халида Бин Султан Аль Файзала с представителями АСО, посмотрим, какие будут новости. Как решат, так уже и будет. Посмотрим. Не надеемся ни на что. Просто ждём», — приводит слова Алексея Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.

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