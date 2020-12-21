Хэмилтон потерял вес из-за коронавируса

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сообщил, что сильно похудел за последнее время. Причиной Хэмилтон назвал перенесённый коронавирус.
«За последние два месяца я похудел на шесть килограммов, из которых четыре — за время болезни коронавирусом. Я потерял очень много мышечной массы. Начинаю тренировки с небольших силовых нагрузок. Это не очень интересно, но я хочу вернуться в прежнюю форму, чтобы снова работать на сто процентов. Без труда не вытянешь рыбку из пруда», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».
Напомним, Хэмилтон был вынужден пропустить Гран-при Сахира из-за болезни, в составе «Мерседеса» его заменял Джордж Расселл. Хэмилтон вернулся в кокпит уже через неделю — на финальной гонке сезона в Абу-Даби, где финишировал третьим.
- 21 декабря 2020
-
19:46
-
18:38
-
17:30
-
16:54
-
16:21
-
16:11
-
15:08
-
14:43
-
13:58
-
12:18
-
11:21
-
10:09
-
09:00
-
00:47
-
00:09
- 20 декабря 2020
-
22:58
-
21:46
-
20:24
-
19:55
-
18:59
-
17:43
-
17:02
-
15:59
-
14:55
-
13:51
-
12:48
-
11:56
-
10:41
-
09:50
-
00:47
- 19 декабря 2020
-
23:57
-
23:00
-
22:01
-
20:50
-
19:50