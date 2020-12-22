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Хэмилтон — о штрафах: этого больше не повторится, я извлёк урок

Хэмилтон — о штрафах: этого больше не повторится, я извлёк урок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что сделал выводы из штрафов, полученных в ходе сезона-2020.

«Я извлёк из этого урок, так что за это я точно больше не получу наказания. Я просто буду очень бдителен и прилежен, двигаясь вперед. И не только как спортсмен — я всегда пытаюсь найти преимущество. Это очень тонкая грань между тем, чтобы быть на грани и внизу. Ничего страшного, что где-то я перестарался. Я извлёк из этого урок и этого больше не повторится», — приводит слова Хэмилтона GrandPrix247.

Напомним, в ходе сезона-2020 Хэмилтон находился на грани дисквалификации — в его суперлицензии было десять штрафных баллов. При достижении отметки в 12 баллов пилот пропускает следующую гонку автоматически.

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