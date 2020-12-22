Английский сайт Ф-1 включил Хюлькенберга в число кандидатов на возможную замену Мазепина

Британский портал Formula1News привёл данные собственного опроса болельщиков «Королевских гонок», согласно которому 88% респондентов проголосовали за то, что Никита Мазепин должен быть отстранён от участия в чемпионате мира. Издание отмечает, что основными кандидатами на замену россиянина, если этот сценарий воплотится в жизнь, станут Пьетро Фиттипальди и Каллум Айлотт.



Каллум должен выполнять роль тест-пилота «Феррари» в следующем сезоне. Однако из-за тесных связей с «Хаасом» «Скудерия» может отпустить гонщика.



Также британской издание пишет, что «другой потенциальный, хотя и менее вероятный, кандидат — Нико Хюлькенберг». Нико произвёл впечатление на боссов команд, когда подменял Серхио Переса и Лэнса Стролла в «Рейсинг Пойнт» в минувшем сезоне и немец остался без места в Формуле-1 на следующий год.

Источник: «Хаас» начинает «всерьёз рассматривать» альтернативы Мазепину из-за скандала