Ферстаппен – о Пересе: жаль Албона, но это было лучшее решение для команды

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда приняла лучшее из возможных решений, заменив Александера Албона на Серхио Переса.



«Я считаю, что это было лучшее решение для команды. Серхио расслаблен и быстр на трассе. Конечно, для команды лучше, чтобы во второй машине был самый быстрый гонщик. Серхио очень хорошо выступил за «Рейсинг Пойнт» в 2020 году, и, надеюсь, мы сможем бороться впереди в следующем сезоне.



Жаль Албона, потому что мы знаем друг друга довольно давно. Он действительно быстр, но в этом году ему было очень сложно», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на ServusTV.



Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.