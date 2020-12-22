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Ферстаппен – о Пересе: жаль Албона, но это было лучшее решение для команды

Ферстаппен – о Пересе: жаль Албона, но это было лучшее решение для команды
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда приняла лучшее из возможных решений, заменив Александера Албона на Серхио Переса.

«Я считаю, что это было лучшее решение для команды. Серхио расслаблен и быстр на трассе. Конечно, для команды лучше, чтобы во второй машине был самый быстрый гонщик. Серхио очень хорошо выступил за «Рейсинг Пойнт» в 2020 году, и, надеюсь, мы сможем бороться впереди в следующем сезоне.

Жаль Албона, потому что мы знаем друг друга довольно давно. Он действительно быстр, но в этом году ему было очень сложно», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на ServusTV.

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.

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