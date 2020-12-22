«Хэмилтона разъедают амбиции». Бергер рассказал о переговорах «Мерседеса» и Льюиса

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер сообщил, что «Мерседес» и Льюис Хэмилтон до сих пор не согласовали новый контракт, так как продолжают обсуждать зарплату пилота. По словам австрийца, руководитель немецкой команды Тото Вольф просит семикратного чемпиона урезать свои финансовые аппетиты.



«Хэмилтона разъедают амбиции. Он отправлял сообщения весь уик-энд, когда не мог пилотировать машину из-за коронавируса. Но Льюис не написал ни единого поздравления Расселлу. Он хочет доминировать и играть главную роль. Хотя Расселл уже показал, на что способен.



Контракты «Мерседеса» с пилотами должны быть сохранены, насколько я знаю. Они уже взяли на себя обязательство идти в будущее с Валттери Боттасом», — приводит слова Бергера GPblog.

Хэмилтон — спортсмен года по версии BBC, он обошёл капитана «Ливерпуля» Хендерсона