В «Феррари» подтвердили, что в Маранелло появится мини-база «Хааса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил информацию о том, что несколько экс-сотрудников «Скудерии» будут работать над проектированием и разработкой болида «Хаас» 2021 года непосредственно в Маранелло.
«Эти люди будут работать в Маранелло в совершенно другом здании, нежели «Феррари». У них не будет доступа к помещениям «Скудерии». Они полностью отделены друг от друга.
Некоторые из наших людей присоединятся к команде «Хаас». Думаю, это прекрасная возможность для них, потому что она предлагает им организационные и технические преимущества. Нам нужно было, чтобы часть сотрудников ушла, так как возникла необходимость сократить команду из-за бюджетного лимита.
«Хаас» — это не наша юниорская команда, и мы не будем обмениваться информацией, выходящей за рамки установленных правил. Но поскольку нам приходится сокращать штат, я очень рад, что наши ребята могут перейти к ним. Это часть партнёрства», — приводит слова Бинотто GrandPX.
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