Роман Русинов прокомментировал решения «Ред Булл» по Квяту и Пересу

Российский гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов поделился мнением относительно решений «Ред Булл» по замене Даниила Квята в «Альфа Таури» и Александера Албона в основной команде на юниора Юки Цуноду и опытного Серхио Переса соответственно.



«Если мы не находимся внутри команды, мы не имеем перед собой всей картины происходящего, а обсуждать что-то со стороны очень сложно. Поэтому не хотел бы здесь что-то анализировать. Я уверен, что Даня — хороший и быстрый гонщик, и мне очень жаль, что с ним не продлили контракт. «Ред Булл» всегда любил давать шанс молодым пилотам в своей сестринской команде. Для «быков» это вполне нормальная история. Они в постоянном поиске нового Макса Ферстаппена.



Подписание контракта с Серхио — правильное решение, они молодцы. Перес — быстрый гонщик. А в нынешнем году Серхио на сто процентов доказал, что он очень-очень хороший пилот и достоин того места, которое ему доверили.



Мы же видим, что уже несколько лет подряд «Ред Булл» пытается подобрать пилота уровня Макса. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Не надо забывать, что нидерландец в команде уже давно, это пилот, способный выиграть чемпионский титул. Но если у Ферстаппена будет сильный напарник, это ещё больше повысит его мотивацию. В любом случае соперничество Переса и Ферстаппена обещает быть интересным. Думаю, что уже в первых двух гонках станет понятно, насколько Серхио силён относительно своего напарника, которого многие считают одним из лучших пилотов современности», — приводит слова Русинова Sportbox.