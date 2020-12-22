Гасли: у меня был бы шанс в одинаковом с Ферстаппеном болиде

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о прогрессе, который ему удалось совершить в 2020 году и высказал мнение, что при наличии одинаковой техники с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, он бы мог соперничать с нидерландцем.
«Думаю, у меня был бы шанс в одинаковом с Ферстаппеном болиде. Но всё гораздо сложнее. Как я уже доказал в 2020 году, могу быть хорош, если у меня подходящая машина. Я буду продолжать отдавать всего себя, чтобы получить свой шанс, потому что моя цель — титул чемпиона мира.
Я стал лучше, в том числе и благодаря тому, чему научился в «Ред Булл». Я стал гораздо лучше. У меня больше стабильности и опыта, в 2021 году ожидаю дальнейшего прогресса. Но мне нужно прибавить ещё во многих компонентах", — приводит слова француза GPblog.
Напомним, Гасли провёл первую половину сезона-2019 в составе «Ред Булл», но из-за слабых результатов был переведён в «Торо Россо»/«Альфа Таури». В Фаэнце Гасли прибавил, а в сезоне-2020 завоевал первую в карьере победу.
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