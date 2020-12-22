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«Я не Вандорн». Окон не боится конкуренции с Алонсо

«Я не Вандорн». Окон не боится конкуренции с Алонсо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что не испытывает чувства страха перед Фернандо Алонсо, который станет его напарником в 2021 году.

«Я не Стоффель Вандорн. Не знаю, что тогда случилось. Фернандо очень талантлив, он двукратный чемпион мира. Мне будет сложно опередить его, и я знаю это. Но я буду стараться так сильно, как только смогу. Уверен, он будет делать то же самое. Я не боюсь его. Если бы у меня и был какой-то страх, я бы сразу же покинул Формулу-1», — приводит слова Окона Inside Racing.

Напомним, в прошлом Стоффель Вандорн и Фернандо Алонсо вместе выступали в «Макларене». Испанец фактически разгромил молодого напарника, тем самым поставив крест на карьере бельгийца в Ф-1. Сейчас Стоффель выступает в Формуле-E.

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