Пьер Гасли: у меня теперь другой статус в паддоке

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как на него повлияла победа на Гран-при Италии в минувшем сезоне Формулы-1.



«Главный момент в сезоне для меня. Пока это моё самое большое достижение в Формуле-1. Никто не ожидал подобного. Поэтому нам с командой эта победа понравилась ещё больше. Она изменила мою жизнь – в профессиональном плане и личном. Внезапно я оказался в центре внимания общественности. Сейчас за мной следят намного больше людей. Это было большим событием для Франции, ведь у страны не было победителя гонки более 20 лет.



У меня теперь другой статус в паддоке. Там мало пилотов, кто хоть раз выигрывал гонку. И тем более в середине пелотона. Думаю, сейчас другие команды смотрят на меня иначе. В остальном я остался тем же парнем. У меня те же амбиции: я хочу побольше побед.



Эммануэль Макрон позвонил мне после той гонки. Для меня это было немного шоком. Президент не звонит вам каждую неделю. Никогда раньше со мной такого не было. Это заставило меня понять, что я достиг чего-то великого. Когда я услышал президента, понял, что это особенный день.



Где хранится трофей? Я получил оригинал. Он в моей гостиной. Каждое утро, когда я пью кофе дома, я смотрю на него. Это хороший источник мотивации», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.

Гасли поделился мнением о Цуноде, который станет его напарником в «Альфа Таури»