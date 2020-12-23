«Уильямс» планирует перенять идеи, которые Расселл подметил в «Мерседесе»

Уик-энд на Гран-при Сахира, проведённый в составе «Мерседеса», предоставил Джорджу Расселлу некоторые полезные знания. Часть из них он не имеет права разглашать, но рядом идей британец поделился с инженерами «Уильямса», в том числе и относительно системы старта.

«Это то, что он упомянул. Джорджу особенно хорошо удался старт на «Мерседесе». У него было несколько отличных попыток и на нашей машине, но думаю, что нам не хватает стабильности в этом компоненте. Это, вероятно, в большей степени зависит от того, что они делают со своей машиной, чем от пилота.

Джордж поделился некоторыми идеями, в частности о том, как можно изменить лепесток сцепления. Это своего рода повторение эргономики того, что делают в «Мерседесе». Мы можем обратить внимание на эти моменты зимой.

Думаю, вся система трансмиссии у нас немного другая, но гораздо интереснее то, как готовить шины и добиваться нужного уровня сцепления для старта. Именно эту задачу решает сцепление. Тут нам есть чему поучиться.



По общему темпу машины сильно разнятся. Нельзя просто перенять всё, что использует «Мерседес», чего хотелось бы Расселлу. Но все моменты мы обсудим с Джорджем должным образом, это поможет «Уильямсу» правильно расставить приоритеты», — приводит слова главного гоночного инженера команды из Гроува Дэйва Робсона F1i.