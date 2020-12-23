Норрис и Сайнс обменялись шутками по поводу футболки «Феррари»
Испанский пилот Карлос Сайнс, который после окончания сезона покинул «Макларен» и перешёл в «Феррари» опубликовал в социальных сетях свою фотографию в красной футболке итальянской команды. Над этим фактом сразу же решил пошутить его бывший напарник Ландо Норрис.
«Ты купил это на eBay?» — спросил Ландо у Карлоса.
«Нет, но я могу попросить «Феррари», чтобы они послали одну моему лучшему фанату», — написал в ответ Сайнс.
Фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Сайнс в «Феррари» заменит четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Немец перешёл в «Астон Мартин». Напарником Ландо Норриса по «Макларену» в следующем году будет австралиец Даниэль Риккардо, решивший перебраться в Уокинг из «Рено».
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