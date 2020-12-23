В «Хаасе» заявили, что оказавшийся в центре скандала Мазепин сохранит место боевого пилота

Пресс-служба «Хааса» выпустила специальное заявление, в котором опровергаются слухи о том, что подписавший контракт с американским коллективом Никита Мазепин может лишиться своего места в команде из-за истории со скандальным видео.
«Команда «Хаас» хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер сформируют состав её пилотов в чемпионате Формулы-1 в 2021 году. Касательно предыдущего заявления относительно действий Никиты Мазепина, сделанного 9 декабря, — этот вопрос сейчас решается внутри организации, и никаких дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении пресс-службы.
В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже принёс извинения и удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.
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