В «Макларене» заявили, что не хотят повторять ошибки «Ред Булл» и «Мерседеса» с юниорами

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что команда из Уокинга не хочет повторять ошибки «Мерседеса» и «Ред Булл» с их молодёжными программами. По его словам, для команды лучше использовать меньшее количество юниоров, чтобы иметь возможность подписать кого-то извне, как это произошло с Даниэлем Риккардо.
«У нас другая философия. Вы действительно сталкиваетесь с проблемой, как видно на примере других команд. У них слишком много гонщиков, и они начинают пытаться пристроить их в другие коллективы. Или же у них вообще нет места, когда доступным оказывается классный пилот.
«Макларен», с учётом нашего недавнего прогресса, всегда будет командой, за которую большинство гонщиков будут стремиться бороться, особенно по мере того, как мы прибавляем.
Думаю, мы более стратегически настроены в плане молодёжной программы. Так было с Ландо Норрисом. Мы нашли его рано, как и Стоффеля. Но, к сожалению, это не сработало в случае с Вандорном. Я просто отобрал несколько человек, чтобы следить за ними, потому что они должны созреть ровно в тот момент, когда у нас может появиться свободное место», — приводит слова Брауна Autosport.
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