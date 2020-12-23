Дакаровский «КАМАЗ» помог вейкбордисту исполнить эффектные трюки. Видео

Звезда российского вейкбординга Никита Мартьянов и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов приняли участие в совместном проекте. Его целью было выполнить трюк на вейкборде с камазовской тягой. В итоге всё получилось, и даже с рекордными значениями. Пролёт в 26 метров на скорости 80 км/ч и высоте 10 метров с приземлением «в плоское» в вейкбординге никто до этого не совершал.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Узнать подробности проекта можно на сайте Red Bull.



«Самой большой проблемой было то, что мы пытались на гоночной машине сымитировать тягу вейкбордического катера. Машина приёмистая, ведь она сделана для того, чтобы рвать с места. Я изначально думал, что смогу распланировать проезд, как если бы ехал за катером: сначала прыгну отсюда, потом туда, что все будет легко и просто. А тут… Мы сделали первый тест, поставили в створ трамплин, откопали участок, в который я хотел бы попасть, но на втором же дубле я чудом проконтролировал приземление всего в 30 сантиметрах от камней. Даже я со всем своим опытом, катаясь больше 23 лет, не мог спрогнозировать, как на практике развернется вся картина.



Мне нужно всю мощность, которую я генерирую с разгона до приземления, погасить за счет своего тела. Сначала я встречаю воду хвостом доски, потом подключаются колени, ну и приседаешь в самый-самый низ. Количество таких попыток получается крайне ограниченным. В общем, мой костоправ мне спасибо не скажет», — прокомментировал участие в проекте вейкбордист Никита Мартьянов.



«Для нас вейкбординг — это новый опыт. КАМАЗ — техника мощная, и надо быть предельно аккуратным. В первую очередь думаешь, чтобы не дёрнуть с места. У Никиты большая нагрузка на руки, на ноги. А гоночным рывком можно легко повредить ему суставы. Поэтому я пытался задать плавный старт и плавное ускорение, выйти на нужную скорость. Благо, возможности нашего сегодняшнего автомобиля позволяют это сделать. Осложняло процесс то, что максимум, что я могу увидеть, находясь в кабине, это только когда мы начинаем движение, и еще в зеркала, когда Никита перелетает дамбу в процессе исполнения своего трюка. Это пугает: лишь бы хватило разгона и скорости, чтобы он успел перелететь участок дороги. Потому что если я не наберу нужную скорость, как мы с ним договаривались, он улетит в каменную насыпь, и это будет полностью моя ошибка», — добавил Антон Шибалов.