Журналистка Motor Sport Magazine: увольнять Мазепина из «Хааса» было бы лицемерием

Журналистка Хэйзел Саутвелл объяснила в материале на сайте Motor Sport Magazine своё видение ситуации с российским гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным, оказавшимся в центре скандала из-за неоднозначного видео в соцсетях.
«Мазепин расстроил спонсоров, нарушив первое правило мужского клуба и поставив их в неловкое положение. Но тот факт, что он столкнулся с дисциплинарными последствиями, пусть и не преданными огласке «Хаасом», показывает масштабы того, что он сделал, учитывая то, что он сын олигарха-миллиардера, который является редким спонсором команды и был связан со слухами о возможном выкупе всей конюшни.
Это может показаться удивительным, но наказание Мазепина не должно осуществляться ФИА и ФОМ. Если они захотят заняться этой ситуацией, то они должны признать, что это не единичный случай. Отправлять Никиту на мероприятие, посвящённое женщинам, в автоспорте совершенно неуместно. Чтобы понять, что именно было сделано не так, ему достаточно было неделю почитать «Твиттер».
Если вынудить «Хаас» уволить Мазепина, то команда окажется в финансовом кризисе, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест. Это было бы лицемерием, учитывая десятилетия, когда руководство серии игнорировало культуру паддока, которой он всего лишь подражал на этом видео», — написала в своём материале Хэйзел Саутвелл.
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