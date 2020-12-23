Контракт на проведение Гран-при Австрии продлён на несколько лет

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объявил о продлении контракта на проведение Гран-при Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» на несколько лет.
«Всё готово. Контракт рассчитан на несколько лет. В Liberty Media увидели, на что способны в «Ред Булл». Если бы не наша инициатива, то сезон Формулы-1 вряд ли состоялся бы в нынешнем виде. Скоро мы увидим на трассе в Австрии целое оранжевое море болельщиков. Мы ждём от тридцати до сорока тысяч болельщиков из Нидерландов. Мы рады. Рады тому, что в ближайшие годы и дальше сможем проводить Гран-при Австрии», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
Гран-при Австрии вернулся в чемпионат мира после десятилетнего перерыва в 2014 году. За семь сезонов на трассе «Ред Булл Ринг» было проведено восемь Гран-при — в 2020-м в Шпильберге прошло сразу два этапа чемпионата.
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