Хэмилтон: иногда мне кажется, что Формула-1 на самом деле — моя подработка!

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к общественной работе.



«Я бы сказал, что в этом году произошло много ужасных событий, и я действительно напоминаю себе, что хочу быть не просто спортсменом. Мне было интересно, что на самом деле значат твои победы, если ты не можешь оказать влияние. Если ты не можешь помочь ситуации измениться в лучшую сторону. Я делаю сейчас многие вещи, и в некотором смысле именно на них сосредоточены моё внимание и мои действия. Иногда мне кажется, что Формула-1 на самом деле — моя подработка! Я участвую в гонках и довольно неплохо выступаю, но я стараюсь разбираться и в других вещах», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.



В 2020 году Хэмилтон стал автором сразу нескольких инициатив, направленных на борьбу с неравенством.