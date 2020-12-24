Чедвик: я многому научилась у Расселла и Латифи

Чемпионка W Series, пилот развития «Уильямса» Джейми Чедвик рассказала о сезоне, проведённом в британской команде. По словам девушки, она многому научилась у пилотов «Уильямса» Джорджа Расселла и Николаса Латифи.
«Что я узнала, работая с „Уильямсом“ в Формуле-1, так это то, что в паддоке есть много людей, на чей совет можно положиться. Я не знаю, будет ли Льюис в списке тех, у кого я могу спросить совет, но, если я смогу сохранить свою роль в „Уильямсе“, то я с нетерпением буду ждать возможности поработать с пилотами, которые там есть.
Я много работала с Джорджем Расселлом и Николасом Латифи, многому у них научилась. Они не намного старше меня, и это большое преимущество, когда ты пытаешься на них ориентироваться», — приводит слова Джейми Чедвик GrandPrix247.
- 24 декабря 2020
-
00:57
- 23 декабря 2020
-
23:50
-
22:47
-
22:41
-
21:02
-
20:39
-
18:44
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
15:16
-
14:52
-
13:56
-
12:45
-
12:14
-
11:37
-
10:52
-
09:00
-
01:18
- 22 декабря 2020
-
23:41
-
22:35
-
21:51
-
19:26
-
18:28
-
17:42
-
16:11
-
15:54
-
14:23
-
13:46
-
12:02
-
11:40
-
10:55
-
10:29
-
10:01
-
09:00