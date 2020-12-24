Чедвик: я многому научилась у Расселла и Латифи

Чемпионка W Series, пилот развития «Уильямса» Джейми Чедвик рассказала о сезоне, проведённом в британской команде. По словам девушки, она многому научилась у пилотов «Уильямса» Джорджа Расселла и Николаса Латифи.



«Что я узнала, работая с „Уильямсом“ в Формуле-1, так это то, что в паддоке есть много людей, на чей совет можно положиться. Я не знаю, будет ли Льюис в списке тех, у кого я могу спросить совет, но, если я смогу сохранить свою роль в „Уильямсе“, то я с нетерпением буду ждать возможности поработать с пилотами, которые там есть.



Я много работала с Джорджем Расселлом и Николасом Латифи, многому у них научилась. Они не намного старше меня, и это большое преимущество, когда ты пытаешься на них ориентироваться», — приводит слова Джейми Чедвик GrandPrix247.