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Чедвик: я многому научилась у Расселла и Латифи

Чедвик: я многому научилась у Расселла и Латифи
Авто / Формула-1 0

Чемпионка W Series, пилот развития «Уильямса» Джейми Чедвик рассказала о сезоне, проведённом в британской команде. По словам девушки, она многому научилась у пилотов «Уильямса» Джорджа Расселла и Николаса Латифи.

«Что я узнала, работая с „Уильямсом“ в Формуле-1, так это то, что в паддоке есть много людей, на чей совет можно положиться. Я не знаю, будет ли Льюис в списке тех, у кого я могу спросить совет, но, если я смогу сохранить свою роль в „Уильямсе“, то я с нетерпением буду ждать возможности поработать с пилотами, которые там есть.

Я много работала с Джорджем Расселлом и Николасом Латифи, многому у них научилась. Они не намного старше меня, и это большое преимущество, когда ты пытаешься на них ориентироваться», — приводит слова Джейми Чедвик GrandPrix247.

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