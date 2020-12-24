Бинотто: дуэту Хэмилтон – «Феррари» суждено остаться лишь мечтой в умах фанатов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда полностью доверяет Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу, поэтому болельщикам не стоит надеяться на возможность увидеть в составе «Скудерии» семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.



«Дуэту Хэмилтон – „Феррари“ суждено остаться лишь мечтой в умах фанатов. Леклер – очень талантливый гонщик, и я надеюсь найти другого такого же в лице Сайнса. Я бы сказал, что нам не нужны другие. О Сайнсе — я надеюсь увидеть его скоро на подиуме. Мы продлим с ним контракт, как только будем призваны сделать это.



Вместе с Шарлем они образуют самую молодую пару пилотов, которая была у „красных“ с 1968 года (Крис Эймон – 26 лет, и Жаки Икс – 23). Когда вы принимаете подобное решение, то не смотрите на краткосрочную перспективу. Мы пытаемся создать прочный фундамент, на котором строим наше будущее», – приводит слова Бинотто Funoanalisitecnica.