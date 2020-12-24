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Ветров — о Мазепине: искусственно созданный скандал. Никита будет побеждать ради девушек

Ветров — о Мазепине: искусственно созданный скандал. Никита будет побеждать ради девушек
Авто / Формула-1 0
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Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал скандал с участием российского пилота Никиты Мазепина. Накануне команда Формулы-1 «Хаас» подтвердила, что Мазепин сохранит своё место на 2021 год, несмотря на появление в соцсетях скандального видео с пилотом.

«Контракты в Формуле-1 достаточно жёсткие. Ты подписываешься под тем, чтобы негативные вещи не ложились на команду. Но здесь непонятно, откуда раздут скандал. Наверное, это было сделано теми, кому не досталось место в «Хаасе». К нашим пилотам вообще относятся недружелюбно. Этот искусственно созданный скандал никак плохо не отражается на команде. Всегда мужчины едут и побеждают ради женщин! Ничего непристойного в видео нет. Никита — молодой парень, конечно, он общается с женщинами. Целиком и полностью его поддерживаю.

Социальные сети — это общественное место, которое превратили, мягко говоря, в помойку. Никите посоветовал бы продолжать в том же духе: ехать, занимать места и не обращать внимание. Мазепин — молодой парень, видный, будет побеждать ради девушек", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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