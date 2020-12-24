Матешиц прокомментировал подписание Переса и разговоры про тайских спонсоров Албона

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц прокомментировал решение австрийского коллектива заменить Александера Албона на Серхио Переса в следующем сезоне, отметив, что спонсоры обоих пилотов не были причастны к переговорам.



«Выбор Серхио вместо Алекса Албона определил тот факт, что нам понадобятся два сильных пилота в следующем году. Перес — один из лучших с точки зрения темпа, и у него никогда не было шанса в такой машине, как наша. Он заслужил его. Наша цель заключалась в том, чтобы посадить во второй болид как можно лучшего пилота — того, кто может набрать больше очков.



Если говорить о мексиканских спонсорах Переса, то я даже не знаю, кто с ним сотрудничает. Это не имело значения. Если он приводит с собой спонсоров, это приветствуется, потому что это не приданое, а бонус для команды. Просили ли за Албона мои бизнес-партнёры из Таиланда? Они никогда этого не делали. Это чьи-то выдумки», — приводит слова Матешица Speedweek.