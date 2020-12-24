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Источник: Гран-при Бахрейна может открыть сезон-2021 Ф-1, этап в Австралии перенесут

Источник: Гран-при Бахрейна может открыть сезон-2021 Ф-1, этап в Австралии перенесут
Авто / Формула-1 0
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Журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт сообщил, что сезон-2021 Формулы-1 с высокой долей вероятности может начаться не в Австралии, как планировалось по предварительному календарю, а в Бахрейне.

«Судя по тому, что мы слышим, стартовый этап сезона в Мельбурне находится под угрозой. Австралийские организаторы не хотят рисковать и готовить трассу, что стоит денег, только для того, чтобы отменить этап за неделю до Гран-при, если так скажет правительство.

Посетить Австралию будет проблематично. Вам нужно отбыть обязательный 14-дневный карантин, а до этого ещё получить разрешение. Насколько я слышал, организаторы этапа Ф-1 в Мельбурне пытаются использовать альтернативную дату, и гонка состоится позже, так что сезон может начаться в Бахрейне», — сказал Шмидт в подкасте на сайте издания.

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