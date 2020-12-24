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Марко рассказал, что звонил Хюлькенбергу за 10 минут до объявления «Ред Булл» по Пересу

Марко рассказал, что звонил Хюлькенбергу за 10 минут до объявления «Ред Булл» по Пересу
Авто / Формула-1 0
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в интервью Motorsport-Total в очередной раз опроверг слова руководителя команды Кристиана Хорнера о том, что австрийский коллектив не вёл серьёзных переговоров с Нико Хюлькенбергом по поводу возможной замены Александера Албона.

По словам Марко, переговоры не только велись, но он сам лично позвонил немцу «за 10 минут до объявления» о сотрудничестве с Серхио Пересом и сказал: «К сожалению, ничего не будет».

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.

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