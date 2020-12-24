Штайнер: не думаю, что для «Хааса» всё будет прекрасно в следующем году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что ожидает трудного сезона для команды в следующем году. Тем не менее он намекнул на некоторую надежду, связанную с новыми двигателями «Феррари», которые помогут американскому коллективу продвинуться вперёд.



«Я знаю, что это будет ещё один трудный сезон. Насколько именно – трудно сказать. Есть много факторов, на которые я не могу повлиять и которые находятся вне моего контроля. Надеюсь, то, о чём мы сейчас говорим, придёт в норму, понимаете?

Очевидно, что нам самим нужно много работать. Мы будем стремиться сделать всё возможное за то короткое время, которое у нас есть. Трудно судить об изменениях, ведь мы начали разработку болида месяца три-четыре назад.

Мы стараемся изо всех сил, но я не хочу давать никаких обещаний относительно того, насколько это всё будет здорово на тестах и первом Гран-при. Потому что я не думаю, что всё будет прекрасно», — приводит слова Штайнера Motorsport.