Леклер рассказал о противостоянии с Ферстаппеном и критике, которая его задевает

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что его задевают обвинения в высокомерии в связи с ранним переходом в «Феррари», а также поведал о давнем соперничестве с Максом Ферстаппеном.



«Единственная критика, которая меня трогает, — это то, что я якобы стал высокомерным. Но я же знаю, что не изменился. Мой отец и Жюль Бьянки научили меня крепко держаться на ногах. Просто, когда ты пилот, каждый хочет быть твоим другом. Иногда приходится это пресекать. Меня лично трогает, когда кто-то называет меня высокомерным.

С Максом раньше мы терпеть не могли друг друга, но со временем оба повзрослели и общаемся. Прогресс есть. В конце концов, он тоже хороший парень. Но когда мы надеваем шлемы, возникает такое же соперничество, как и раньше, в картинге», — приводит слова Леклера GPblog.