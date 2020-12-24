Райкконен поделился рождественской фотографией на фоне красивого пейзажа
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен и его жена Минтту поделились на своих страницах в «Инстаграме» одинаковыми рождественскими фотографиями.
Кими, Минтту и их дети готовятся встречать праздник в своём доме на полуострове Порккаланиеми в Финляндии.
«Пожелания весёлого Рождества от нашей семьи», — подписали снимок супруги.
Фото доступно на странице Кими Райкконена в «Инстаграме».
По итогам сезона-2020 Кими занял 16-е место в личном зачёте. На его счету 4 очка. Дважды в сезоне Райкконен смог занять восьмое место в гонках. Это произошло на Гран-при Тосканы и Эмилии-Романьи. Напарник финна по команде Антонио Джовинацци (4) стал 17-м в чемпионате. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» заняла восьмое место, опередив «Хаас» и «Уильямс».
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