Райкконен поделился рождественской фотографией на фоне красивого пейзажа

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен и его жена Минтту поделились на своих страницах в «Инстаграме» одинаковыми рождественскими фотографиями.



Кими, Минтту и их дети готовятся встречать праздник в своём доме на полуострове Порккаланиеми в Финляндии.



«Пожелания весёлого Рождества от нашей семьи», — подписали снимок супруги.

Фото доступно на странице Кими Райкконена в «Инстаграме».

По итогам сезона-2020 Кими занял 16-е место в личном зачёте. На его счету 4 очка. Дважды в сезоне Райкконен смог занять восьмое место в гонках. Это произошло на Гран-при Тосканы и Эмилии-Романьи. Напарник финна по команде Антонио Джовинацци (4) стал 17-м в чемпионате. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» заняла восьмое место, опередив «Хаас» и «Уильямс».