Эксперт: Ферстаппен всего лишь человек, он не смог бы в «Уильямсе» обогнать Расселла

Эксперт издания The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон выразил мнение, что Макс Ферстаппен не смог бы опередить Джорджа Расселла на болиде «Уильямс».



«У вас должны быть инструменты, которые соответствуют вашим навыкам пилотажа. Думаю, те дни, когда можно было взять машину и заставить её пройти круг, на который она не способна, давно прошли.



Главный соперник — твой товарищ по команде. Ферстаппен в этом сезоне был значительно быстрее своего напарника. Тому есть множество оправданий, но Макс пилотирует машину, которой умеет управлять.



Его гоночный талант или приспособляемость к вождению именно этой машины очень и очень хороши, но он всего лишь человек. Например, он не смог бы сесть в «Уильямс» и обогнать Джорджа Расселла», — приводит слова Андерсона GPblog.