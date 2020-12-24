Зак Браун: Монтойя — один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение пригласить Хуана Пабло Монтойю для участия в «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена».
«Мы всегда были большими поклонниками Хуана Пабло, думаю, как и все остальные. Вероятно, он один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели. У него отличная история взаимоотношений с „Маклареном“, и он добился огромного успеха на „500 милях Индианаполиса“, дважды выиграв гонку.
Пару лет назад он выступал за мою команду United Autosport в „Ле-Мане“, так что у меня была возможность поработать с ним. У нас сложились дружеские отношения.
Поэтому, когда мы приняли решение выставить третью машину на Indy500 и у нас уже было два молодых пилота, мы захотели взять кого-то более опытного и именитого. Такой парень был только один, так что выбор был очевидным», — приводит слова Зака Брауна Autosport.
- 24 декабря 2020
-
17:31
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:08
-
15:26
-
14:58
-
14:18
-
13:21
-
13:10
-
12:04
-
11:49
-
11:34
-
10:42
-
09:00
-
00:57
- 23 декабря 2020
-
23:50
-
22:47
-
22:41
-
21:02
-
20:39
-
18:44
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
15:16
-
14:52
-
13:56
-
12:45
-
12:14
-
11:37
-
10:52
-
09:00
-
01:18
- 22 декабря 2020
-
23:41