Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зак Браун: Монтойя — один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели

Зак Браун: Монтойя — один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
Аудио-версия:

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение пригласить Хуана Пабло Монтойю для участия в «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена».

«Мы всегда были большими поклонниками Хуана Пабло, думаю, как и все остальные. Вероятно, он один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели. У него отличная история взаимоотношений с „Маклареном“, и он добился огромного успеха на „500 милях Индианаполиса“, дважды выиграв гонку.

Пару лет назад он выступал за мою команду United Autosport в „Ле-Мане“, так что у меня была возможность поработать с ним. У нас сложились дружеские отношения.

Поэтому, когда мы приняли решение выставить третью машину на Indy500 и у нас уже было два молодых пилота, мы захотели взять кого-то более опытного и именитого. Такой парень был только один, так что выбор был очевидным», — приводит слова Зака Брауна Autosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020