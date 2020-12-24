Зак Браун: Монтойя — один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение пригласить Хуана Пабло Монтойю для участия в «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена».



«Мы всегда были большими поклонниками Хуана Пабло, думаю, как и все остальные. Вероятно, он один из самых талантливых пилотов, которых мы когда-либо видели. У него отличная история взаимоотношений с „Маклареном“, и он добился огромного успеха на „500 милях Индианаполиса“, дважды выиграв гонку.



Пару лет назад он выступал за мою команду United Autosport в „Ле-Мане“, так что у меня была возможность поработать с ним. У нас сложились дружеские отношения.



Поэтому, когда мы приняли решение выставить третью машину на Indy500 и у нас уже было два молодых пилота, мы захотели взять кого-то более опытного и именитого. Такой парень был только один, так что выбор был очевидным», — приводит слова Зака Брауна Autosport.