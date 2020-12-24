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Фрэнк Уильямс выписан из больницы

Фрэнк Уильямс выписан из больницы
Авто / Формула-1 0

Основатель и бывший руководитель «Уильямс» Фрэнк Уильямс был выписан из больницы, сообщает пресс-служба команды. Уильямс был госпитализирован в середине декабря.

«Мы рады сообщить, что сэр Фрэнк был выписан из больницы и сейчас выздоравливает дома.

Семья Уильямс благодарит всех за поддержку в это трудное время и поздравляет всех с Рождеством и Новым годом», — гласит сообщение пресс-службы команды «Уильямс».

Фрэнку Уильямсу 78 лет. Он является легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.

Не так давно семья «Уильямс» полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады. На протяжении последних трёх сезонов «Уильямс» — главный аутсайдер чемпионата.

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