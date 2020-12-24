Ферстаппен разрешил показать видео, где он в алкогольном опьянении не может попасть домой

Нидерландский канал Ziggo Sport две недели назад выпустил документальный фильм о пути Макса Ферстаппена в Формулу-1 под названием Whatever It Takes. В этом фильме оказалось много интересных подробностей о жизни и карьере Ферстаппена. Так, Макс сообщил, что знал о переходе в «Ред Булл» ещё в начале 2016 года, до увольнения Даниила Квята.
В одном из эпизодов фильма была показана история, как в 2019 году Макс Ферстаппен праздновал день рождения — сразу после Гран-при России.
В самолёте по пути в Монако Ферстаппен вместе с бывшим напарником Даниэлем Риккардо и лучшим другом Нико Хюлькенбергом устроили настоящую вечеринку с немалым количеством алкоголя.
В итоге Ферстаппен вернулся домой и долго пытался найти ключи от двери в квартиру в Монако под ковриком. Когда Ферстаппен их наконец нашёл и сумел попасть домой, там его ждал сюрприз ко дню рождения.
Права на видео принадлежат Ziggo Sport. Посмотреть видео можно в «Твиттере».
К чести Ферстаппена, наутро он разминался на велотренажёре, а Риккардо отправил ему сообщение: «Ты в порядке, именинничек?».
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