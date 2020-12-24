Потребовавший внимания лабрадор прервал стрим экс-пилота Формулы-1 Баррикелло

Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло опубликовал в «Инстаграме» забавное видео со стрима, в котором он участвовал вместе с соотечественником, пилотом IndyCar Тони Канааном. Баррикелло рассказывал о чём-то, но его прервал лабрадор, который захотел пообниматься с хозяином.



«Это был спокойный стрим, пока Скип не захотел обнимашек», — написал Баррикелло в своём «инстаграме».

Рубенс Баррикелло выступал в Формуле-1 с 1993 по 2011 год. Наиболее успешными годами его выступлений стало время, проведённое в команде «Феррари». В составе итальянской команды он дважды становился вице-чемпионом мира (2002, 2004). За время выступлений в Формуле-1 Баррикелло одержал 11 побед и 68 раз финишировал на подиуме.



После завершения карьеры в Формуле-1 Баррикелло выступал в серии бразильских сток-каров и в 2014 году стал чемпионом.