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Потребовавший внимания лабрадор прервал стрим экс-пилота Формулы-1 Баррикелло

Потребовавший внимания лабрадор прервал стрим экс-пилота Формулы-1 Баррикелло
Авто / Формула-1 0
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Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло опубликовал в «Инстаграме» забавное видео со стрима, в котором он участвовал вместе с соотечественником, пилотом IndyCar Тони Канааном. Баррикелло рассказывал о чём-то, но его прервал лабрадор, который захотел пообниматься с хозяином.

«Это был спокойный стрим, пока Скип не захотел обнимашек», — написал Баррикелло в своём «инстаграме».

Рубенс Баррикелло выступал в Формуле-1 с 1993 по 2011 год. Наиболее успешными годами его выступлений стало время, проведённое в команде «Феррари». В составе итальянской команды он дважды становился вице-чемпионом мира (2002, 2004). За время выступлений в Формуле-1 Баррикелло одержал 11 побед и 68 раз финишировал на подиуме.

После завершения карьеры в Формуле-1 Баррикелло выступал в серии бразильских сток-каров и в 2014 году стал чемпионом.

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