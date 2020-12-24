Грожан рассчитывает вернуться в гонки
Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан рассказал, что продолжает психологическое восстановление после тяжелейшей аварии на этапе чемпионата мира в Бахрейне, и добавил, что рассчитывает вернуться в гонки.
«Ещё не знаю, чем займусь. Пока сфокусирован на восстановлении, чтобы руки полностью вернули функции. Кроме того, восстанавливаюсь психологически, ведь я пережил большой шок. Совру, если скажу, что картина аварии время от времени не предстаёт перед глазами.
Как бы то ни было, думаю, Ромен Грожан будет пилотировать, потому что я рождён для этого. Хочу дать автоспорту больше. Хочу дать ему больше безопасности, поделившись тем, через что мне пришлось пройти", — сказал Грожан на видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».
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