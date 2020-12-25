Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Будем скучать по нашей торпеде!» Фанаты тепло ответили Квяту на странице «Альфа Таури»

«Будем скучать по нашей торпеде!» Фанаты тепло ответили Квяту на странице «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Болельщики «Альфа Таури» и Даниила Квята в очередной раз поддержали российского пилота, который прощается с Формулой-1 по итогам сезона-2020.

24 декабря пресс-служба итальянской команды на странице в «Инстаграме» опубликовала ролик, на котором Квят поздравляет болельщиков с наступающими новогодними днями. Под видео появилось множество комментариев и почти все они были доброжелательные.

"«Будем скучать по нашей торпеде», — написал один из болельщиков.
«Они не заслуживают тебя», — поддержал Квята ещё один подписчик «Альфа Таури».
«Лучший из россиян, мы говорим нет Мазепину», — сказано в следующем сообщении.
«Увидимся в 2022 году», «Мы любим тебя, дружище», — говорится в ещё нескольких комментариях.

Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Напомним, по итогам сезона-2020 Квят уступил своё место в команде Юки Цуноде.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020