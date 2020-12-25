«Будем скучать по нашей торпеде!» Фанаты тепло ответили Квяту на странице «Альфа Таури»

Болельщики «Альфа Таури» и Даниила Квята в очередной раз поддержали российского пилота, который прощается с Формулой-1 по итогам сезона-2020.

24 декабря пресс-служба итальянской команды на странице в «Инстаграме» опубликовала ролик, на котором Квят поздравляет болельщиков с наступающими новогодними днями. Под видео появилось множество комментариев и почти все они были доброжелательные.

"«Будем скучать по нашей торпеде», — написал один из болельщиков.

«Они не заслуживают тебя», — поддержал Квята ещё один подписчик «Альфа Таури».

«Лучший из россиян, мы говорим нет Мазепину», — сказано в следующем сообщении.

«Увидимся в 2022 году», «Мы любим тебя, дружище», — говорится в ещё нескольких комментариях.

Соответствующий пост доступен на странице «Альфа Таури» в «Инстаграме».

Напомним, по итогам сезона-2020 Квят уступил своё место в команде Юки Цуноде.