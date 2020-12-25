Английский портал Ф-1 раскритиковал российский сайт, вставший на защиту Никиты Мазенина

Британский портал Formula1News резко отреагировал на публикацию одним из российских сайтов статьи о решении команды Формулы-1 «Хаас» сохранить в своём составе пилота Никиту Мазепина после истории со скандальным видео.

«Один из российских сайтов, поспешил опубликовать статью, в которой защищал Никиту Мазепина и преуменьшал серьёзность его действий.

Автор описал реакцию сообщества Ф-1, как выходящую за рамки соразмерности даже в современную эпоху, где все так легко обижаются. Он раскритиковал команду «Хаас» за то, что она охарактеризовала действия Мазепина как «отвратительные» вместо того, чтобы защищать российского пилота.

Российский сайт заявляет, что «решение «Хааса» — это «победа здравого смысла и рационального мышления».



В статье это описывается так: «Столкнувшись с необходимостью поддержать своего гонщика и обеспечить команде средства, чтобы попасть на решётку в следующем сезоне, или же поддаться выдуманной какофонии клавиатурного возмущения, «Хаас» выбрал логичный вариант».

С целью обелить сексуальное насилие Мазепина в статье удобно не упомянут ряд важных деталей, таких как посты инстаграм-модели в социальных сетях после инцидента и тот факт, что Никита Мазепин недавно удалил свои извинения», — отмечает британское издание.

Девушка, снятая на видео, которая сначала поддержала российского пилота, заявив, что отображённое на видео было лишь шуткой, позже сменила тональность своих высказываний.

Пользователи социальных сетей и иностранные СМИ приводили несколько снимков из «сториз» её «инстаграма», под которыми она просила «научить мужчин уважать женщин» и «защищать пьяных девушек».