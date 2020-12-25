Дарувала: уверен, у меня будет хороший шанс получить место в Формуле-1 в 2022 году
Индийский пилот Формулы-2 Джехан Дарувала заявил, что сможет получить место в «Королевских гонках» на следующий сезона, если проявит себя в младшей серии в 2021 году.
«Это довольно сложно объяснить, но, на мой взгляд, «Ред Булл» очень хорошо продвигает пилотов без особой поддержки или спонсорства. Они видят, достаточно ли вы хороши, и продвигают вас в Формулу-1. Я уверен, что, если добьюсь успеха в сезоне-2021, у меня будет хороший шанс получить место в Формуле-1 в 2022 году», — приводит слова Дарувалы KunalsF1Blog.
Джехан занял 12-е место по итогам прошлого сезона в Формуле-2. На его счету 72 очка и одна победа. Дарувала одержал её в самой последней гонке, на укороченной версии трассы «Сахир» в Бахрейне.
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