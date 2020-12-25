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Хорхе Лоренсо едва не выиграл испанскую версию шоу «Маска» в образе ворона

Хорхе Лоренсо едва не выиграл испанскую версию шоу «Маска» в образе ворона
Авто / Формула-1 0

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо стал одним из четырёх финалистов испанской версии песенного шоу-конкурса «Маска». Фрагментами своего выступления он поделился на странице в «Инстаграме».

Задача участника шоу «Певец в маске», именно так оно называется в испанском варианте, – дойти до финала, чтобы зрители и жюри не смогли догадаться, кто скрывается под маскарадным костюмом.

Лоренсо предстал в маске ворона — «Эль Куэрво». Но двое судей в финале всё же смогли угадать, что это был именно он. Среди предположений о том, кто скрывается под этой маской, были имена Карлоса Сайнса-старшего и его сына.

Права на видео принадлежат телеканалу Antena3
Видео доступно на странице Хорхе Лоренсо в «Инстаграме»

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