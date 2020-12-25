Хорхе Лоренсо едва не выиграл испанскую версию шоу «Маска» в образе ворона

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо стал одним из четырёх финалистов испанской версии песенного шоу-конкурса «Маска». Фрагментами своего выступления он поделился на странице в «Инстаграме».



Задача участника шоу «Певец в маске», именно так оно называется в испанском варианте, – дойти до финала, чтобы зрители и жюри не смогли догадаться, кто скрывается под маскарадным костюмом.



Лоренсо предстал в маске ворона — «Эль Куэрво». Но двое судей в финале всё же смогли угадать, что это был именно он. Среди предположений о том, кто скрывается под этой маской, были имена Карлоса Сайнса-старшего и его сына.

Права на видео принадлежат телеканалу Antena3

Видео доступно на странице Хорхе Лоренсо в «Инстаграме»