Хорхе Лоренсо едва не выиграл испанскую версию шоу «Маска» в образе ворона
Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо стал одним из четырёх финалистов испанской версии песенного шоу-конкурса «Маска». Фрагментами своего выступления он поделился на странице в «Инстаграме».
Задача участника шоу «Певец в маске», именно так оно называется в испанском варианте, – дойти до финала, чтобы зрители и жюри не смогли догадаться, кто скрывается под маскарадным костюмом.
Лоренсо предстал в маске ворона — «Эль Куэрво». Но двое судей в финале всё же смогли угадать, что это был именно он. Среди предположений о том, кто скрывается под этой маской, были имена Карлоса Сайнса-старшего и его сына.
Права на видео принадлежат телеканалу Antena3
Видео доступно на странице Хорхе Лоренсо в «Инстаграме»
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