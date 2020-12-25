Хельмут Марко назвал слабое место Макса Ферстаппена

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полагает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен перенял некоторые не лучшие черты характера у своего отца Йоса.



«В повседневной жизни это дружелюбный и не склонный к индивидуализму молодой человек, который хорошо себя ведёт. Но в гоночной машине он другой. Очень впечатляет, что Макс может разговаривать на любом участке трассы, в то время как большинство пилотов ждут прямой для этого. В быстрых поворотах они сосредотачиваются только на траектории, и можно услышать, насколько тяжело они дышат. Но не в случае с Максом. Когда он обгоняет или выходит в лидеры, то всегда выдаёт хорошие комментарии. У него отличное чувство юмора.



Однако если он теряет контроль, то становится нетерпеливым, и это его слабое место. И иногда в Максе проявляется характер его отца Йоса, когда он старается не слышать тебя. В этом плане ему удалось прибавить в последнее время, но это непростое качество», — приводит слова Марко GPblog.