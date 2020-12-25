Формула-1 представила рождественскую открытку с шестью пилотами

Пресс-служба Формулы-1 решила поздравить болельщиков с наступающим Рождеством, выпустив специальную открытку. Её героями стали шесть пилотом.



Четверо из них – Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо, Серхио Перес и Себастьян Феттель. В следующем сезоне они все поменяют команды. На открытке эти гонщики распаковывают коробки с новыми комбинезонами «Феррари», «Макларена», «Ред Булл» и «Астон Мартин» соответственно.



Ещё два пилота сыграли второстепенную роль. На полке стоят рамки с их фотографиями – Шарль Леклер в костюме банана и Ландо Норрис, обнимающий напарника.



«Счастливого Рождества от всей семьи Ф-1 – вашей. Надеемся, у вас будет замечательный день!» — говорится в описании к открытке.

Фото доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».