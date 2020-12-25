Хэмилтон продемонстрировал навыки игры на гитаре

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон накануне Рождества поделился в социальных сетях очередным видео. Пилот «Мерседеса» исполнил на гитаре мелодию собственного сочинения.



«Я не очень много играю, очень ограничен в композициях, которые могу исполнить, но только что придумал эту коротенькую мелодию», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере».

Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.



Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Льюиса предложили наградить рыцарским званием.