90-летний Экклстоун разрешил опубликовать в Сети фото 5-месячного сына
Фабиана Экклстоун, супруга экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» семейное фото, на котором запечатлены она, её муж, а также их пятимесячный сын Эйс, который появился на свет в июле 2020 года.
Судя по записи, прикреплённой к фото, Берни Экклстоун разрешил супруге выложить фото маленького сына только в порядке исключения.
«Берни сказал, что это только раз в году. Надеюсь, вам понравилось. Счастливого Рождества», — написала Фабиана.
Соответствующий пост доступен на странице 43-летней женщины в «Инстаграме».
Напомним, 28 октября Берни Экклстоуну исполнилось 90 лет. С Фабианой Экклстоун он состоит в браке с 2012 года. Кроме сына у него есть три дочери, старшей из них 65 лет.
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