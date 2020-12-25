Смоляр в 2021 году продолжит выступать в Ф-3 в составе ART, Белов также останется в Ф-3

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр, проведший минувший сезон в Формуле-3, определился с дальнейшим будущим. 19-летний гонщик продолжит выступать в этой серии в составе команды ART Grand Prix, с которой он провёл и 2020 год. Его напарниками по команде будут Амори Кордил и Фредерик Вести, сообщает Fun Formula.
Ещё один воспитанник программы SMP Racing Михаэль Белов также останется в Формуле-3. 19-летний спортсмен, вероятнее всего, подпишет новое соглашение с чешской конюшней Charouz.
В минувшем сезоне Смоляр защищал цвета ART Grand Prix. За 18 гонок он набрал 59 очков, что позволило ему завершить чемпионат на 11-м месте. На счету Смоляра также один поул. Что касается Белова, то в минувшем сезоне Ф-3 он принял участие только в шести гонках и набрал одно очко.
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