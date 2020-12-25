«Семь пальцев пришли в норму». Грожан показал, как заживают его руки

Пилот «Хааса» Ромен Грожан показал, как проходит процесс реабилитации после тяжёлой аварии на Гран-при Бахрейна. Напомним, в результате инцидента француз получил ожоги рук.

«Семь пальцев пришли в норму. Это чертовски классный подарок на Рождество», — написал Ромен.

Соответствующий пост доступен на странице Грожана в «Инстаграме».

На фото видно, что правая рука пилота восстановилась почти полностью, процесс заживления на левой руке продолжается.

Напомним, на Гран-при Бахрейна машина Грожана после контакта с «Альфа Таури» Даниила Квята вылетела за пределы трассы и пробила защитный барьер. Болид вспыхнул, гонщик сумел выбраться из него через 28 секунд после возгорания. Невзирая на пережитое, Ромен недавно заявил, что всё же намерен вернуться в гонки.