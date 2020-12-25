«Семь пальцев пришли в норму». Грожан показал, как заживают его руки

Пилот «Хааса» Ромен Грожан показал, как проходит процесс реабилитации после тяжёлой аварии на Гран-при Бахрейна. Напомним, в результате инцидента француз получил ожоги рук.
«Семь пальцев пришли в норму. Это чертовски классный подарок на Рождество», — написал Ромен.
Соответствующий пост доступен на странице Грожана в «Инстаграме».
На фото видно, что правая рука пилота восстановилась почти полностью, процесс заживления на левой руке продолжается.
Напомним, на Гран-при Бахрейна машина Грожана после контакта с «Альфа Таури» Даниила Квята вылетела за пределы трассы и пробила защитный барьер. Болид вспыхнул, гонщик сумел выбраться из него через 28 секунд после возгорания. Невзирая на пережитое, Ромен недавно заявил, что всё же намерен вернуться в гонки.
- 25 декабря 2020
-
22:32
-
21:59
-
20:59
-
19:50
-
18:53
-
17:40
-
15:30
-
13:58
-
12:32
-
11:45
-
11:01
-
10:19
-
09:29
-
00:55
- 24 декабря 2020
-
23:17
-
21:29
-
20:39
-
20:09
-
18:35
-
17:31
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:08
-
15:26
-
14:58
-
14:18
-
13:21
-
13:10
-
12:04
-
11:49
-
11:34
-
10:42
-
09:00
-
00:57