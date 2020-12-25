Вильнёв назвал пилота, который в 2020 году разочаровал больше всех

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о том, кого можно назвать главным разочарованием среди пилотов Ф-1 в 2020 году. По его словам, этот статус принадлежит гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу.

«Разочарование года — Валттери Боттас. В прошлом сезоне ему удавалось немного усложнить жизнь Хэмилтону. Тогда он брал какие-то поулы и завоёвывал какие-то победы. Нынешний сезон получился полностью провальным», — приводит слова канадца Nextgen-Auto.

Напомним, по итогам сезона-2020 Валттери Боттас стал вице-чемпионом мира, заняв второе место. Финн набрал 223 очка, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лишь на 9 очков (214). Нидерландец завоевал столько же побед, сколько и Боттас (2).