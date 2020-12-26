Ламмерс: Перес не станет каким-то магическим решением проблем «Ред Булл»

Руководитель Гран-при Нидерландов и бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о переходе мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл». В команде он заменил Алекса Албона, став напарником Макса Ферстаппена. Ламмерс выразил сомнение в том, что переход Переса превратит «Ред Булл» в претендента на титул.

«С тех пор, как Перес выиграл гонку в Бахрейне, всё для него складывалось благосклонно. Но эта победа не была такой уж впечатляющей.

Перес — фантастический, очень хороший пилот, всё нормально. Но я думаю, что он всё равно будет лишь четвёртым – пятым после обоих гонщиков «Мерседеса», Ферстаппена и Шарля Леклера. Он будет побеждать лишь в том случае, если все они провалятся.

Если там думают, что пятый по уровню пилот сможет исправить ситуацию, то это не так. Перес не станет каким-то магическим решением, которым его видят некоторые люди», — цитирует Ламмерса GP Blog со ссылкой на AD.